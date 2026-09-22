Struisvogel probeert kleren van vrouw uit te trekken: “Wat doe je nu?!” (video)

De stiekemerd!

Op geestige beelden in de Verenigde Staten is te zien hoe een dame een struisvogel op een boerderij eten komt geven. Het beestje heeft echter andere plannen. Wanneer de vrouw voor hem staat, neemt hij tot driemaal toe haar topje in zijn bek en lijkt hij het uit te willen trekken.

Echte liefde

De vrouw blijft er opvallend rustig bij en lacht zich te pletter. “Wat doe je nu?!”, horen we haar zeggen. Het filmpje werd al meer dan 100.000 keer bekeken op YouTube. “Dat is echte liefde”, wordt er onder meer gelachen in de reacties.

Foto: YouTube