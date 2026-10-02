GÊNANT! Bruidegom zegt verkeerde naam aan het altaar: “En je hebt ‘ja’ gezegd?!” (video)

Een bruidegom heeft een bijzonder pijnlijke fout gemaakt tijdens de huwelijksgeloften. Kijkers reageren erg kritisch op het tafereel, terwijl de bruid haar man verdedigt.

Wie ‘Friends’ heeft gezien, herinnert zich wellicht de iconische scène waarin Ross tijdens de huwelijksgeloften zijn aanstaande vrouw Emily met ‘Rachel’ aanspreekt. Wel, dat gebeurde onlangs ook in het echte leven bij een Australisch koppel. Emma Grace Pumfrey postte op TikTok een video waarin haar man haar aan het altaar aanspreekt met ‘Emily’, nota bene de naam van de zus van de bruid. “F*ck”, horen we de man nadien zeggen.

Rode vlag

Het filmpje werd inmiddels meer dan twee miljoen keer bekeken. Heel wat mensen hebben hun bedenkingen erbij. “Laat maar iets weten wanneer je ontdekt wat er tussen die twee speelt”, “Zelfs als ze fysiek niet vreemdgaan met elkaar, heeft hij absoluut bepaalde gevoelens voor haar”, “Girl, dit is echt een enorme rode vlag… Zelfs al is het de naam van je zus. Jullie zijn al zes jaar samen en hij krijgt JOUW naam niet juist op jullie trouwdag? En je hebt nog steeds ‘ja’ gezegd?!” en “Ik kan met heel veel dingen lachen… maar ik denk niet dat ik dit zomaar zou kunnen laten passeren”, lezen we in de reacties.

In de verdediging

Emma zelf kan gelukkig lachen om de verspreking en neemt het haar man niet kwalijk. In de reacties maakt ze dan ook korte metten met de speculaties dat er meer achter zou zitten. Zo vertelt ze dat haar man haar zus in het dagelijkse leven zelfs geen Emily noemt. Wie nu al zit te wachten op een onthulling over een mogelijke affaire, is eraan voor de moeite. “Daar kunnen jullie voor eeuwig op blijven wachten!”, reageert ze.

Foto: TikTok