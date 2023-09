Nieuwsanker Cornelia Nicholson zat midden in een nieuwsuitzending toen haar vriend en collega-journalist op de set verscheen met een boeket en een ring in zijn hand.

Een nieuwszender in de Amerikaanse staat Tennessee is de voorbije dagen zélf onderwerp van het nieuws. Cornelia Nicholson, een nieuwsanker voor NBC-filiaal WRCB-TV, was zoals gewoonlijk een nieuwsbulletin aan het voorlezen, toen op de autocue een nieuwsitem verscheen over ‘twee jonge journalisten die de liefde vonden in de dezelfde sector’.

Haar vriend en collega-journalist Riley Nagel verscheen op de set met een boeket en een ring in zijn hand. Hij ging op één knie en vroeg Nicholson ten huwelijk. De vreugdetranen sprongen in haar ogen toen ze ‘ja’ zei.

Viraal

«Ik heb een heel speciaal bericht voor de mensen thuis die het niet weten: Cornelia en ik hebben elkaar bijna vier jaar geleden ontmoet in Montana, bij deze nieuwszender. Toen ik je voor het eerst ontmoette, voelde ik me erg tot je aangetrokken. Je hebt zo’n geweldige persoonlijkheid, je bent zo slim, je verlicht altijd de kamer als je binnenkomt en brengt iedereen aan het lachen», zei Nagel toen hij in beeld verscheen.

De video van het aanzoek is viraal gegaan op Instagram, met bijna 22.000 likes op een week tijd tot gevolg.





Lees ook

omg-huwelijksaanzoek-op-klif-turkije-loopt-tragisch-af

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/ooh-reporter-vraagt-nieuwsanker-ten-huwelijk-tijdens-live-uitzending-video