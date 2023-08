WOW: Motard mag van véél geluk spreken na botsing met wagen (video)

Door het oog van de naald…

Er zijn zo van die filmpjes op het internet waar je zelf van begint te zweten als je er naar kijkt. Dat is ook bij onderstaand tafereel niet anders. Aanvankelijk zien we een vrij normale verkeerssituatie. Maar al snel gaat het fout, wanneer een motorrijder links onderaan in beeld verschijnt. Tegen een aardig tempo botst de motard tegen zijn voorligger. De persoon komt ten val. Het lijkt op het eerste zicht allemaal nog wel mee te vallen, tot je plots merkt dat er uit de andere rijrichting een vrachtwagen nadert!

Nipt

De motard komt na zijn initiële val onder de vrachtwagen terecht. Gelukkig heeft de trucker relatief snel door wat er aan de hand is. De motard valt echter een tijdje nergens meer te bespeuren. Tot hij plots op eigen krachten van onder het gevaarte gekropen komt. Dit had véél slechter kunnen eindigen, denken we dan… Kijk zelf maar even!