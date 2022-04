Onoplettende vrachtwagenchauffeur crasht frontaal tegen tegenligger (video)

Stevige beelden uit Polen, meerbepaald uit Miechucina. Daar reed een onoplettende vrachtwagenchauffeur in op een tegenligger met een vreselijke crash tot gevolg. De beelden gaan momenteel de wereld rond en zorgen voor verontwaardigde reacties.

Als bij wonder kwamen alle betrokkenen ervan af met weinig of geen kleerscheuren. Na onderzoek bleek trouwens dat de eerste vrachtwagen moest uitwijken voor een Volvo die gestopt was op de weg. De truck achter hem had dat te laat door en wilde nog remmen, maar reageerde te laat.

”Ik begrijp het niet…”

“Dat is waarom ik altijd de nodige afstand hou tussen mijn vrachtwagen en die voor mij. Ik begrijp totaal niet wat mensen er in zien om zo kort tegen de achterbumper te kleven. Die manier van rijden beperkt de ruimte en tijd om in te grijpen wanneer er iets voor je gebeurt…”, zo laat een collega-truckchauffeur weten in de commentaren onder de video.

Foto: YouTube