Filmpje van Will Smith die ZELF een grap maakt rond kaalheid gaat viraal (video)

We hebben zo’n vermoeden dat je waarschijnlijk wel de beelden gezien hebt van steracteur Will Smith die tijdens de uitreiking van de Oscars presentator en comedian Chris Rock een dreun van jewelste gaf. Aanleiding was een mop die die laatste maakte over het korte kapsel van Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will.

“Ik kijk uit naar G.I. Jane 2!”, zo grapte Chris Rock. Blijkbaar zou de man niet geweten hebben dat Jada lijdt aan de ziekte alopecia, een medische aandoening waardoor je kale plekken krijgt. Niet naar de zin van Will Smith, die in eerste instantie wel lachte, maar nadien het podium opstoof om Rock een dreun te verkopen.

”Ironisch”

Sinds vandaag circuleert er een video op het wereldwijde web waarin Will Smith te zien is die een interview gaf tijdens de Arsenio Hall Show. De beelden dateren al van 1991. In de video grapt Smith om de kaalheid van de bassist van de showband. En ook toen kwamen er uit het publiek wat verontwaardigde reacties, die hij fijntjes counterde: “Het is maar een grap!”. De commentaren zijn dan ook niet mals voor Smith. “Het ziet ernaar uit dat die muzikant nu één gratis klap mag uitdelen”, zo merkt iemand op. Een andere persoon zoekt het in de psychologische kant: “Die beelden zijn uit een periode waarin hij zichzelf niet zo serieus nam en tegelijk wilde dat andere mensen hem serieus namen.”

Foto: YouTube