Massale sneeuwval in Amerika overvalt bestuurders en zorgt voor stevige kettingbotsing (video)

Schokkende beelden uit het Amerikaanse Pennsylvania waar op de Interstate 81 tientallen chauffeurs werden verrast door plotse massale sneeuwval. Dat zorgde voor een gigantische kettingbotsing waar jammer genoeg vijf mensen het leven bij lieten.

Ondertussen zijn er beelden opgedoken van het zware ongeval die drukbesproken worden op het wereldwijde web. Reddingswerkers probeerden voorzichtig te werk te gaan om de mensen te bevrijden en begeleiden. Enkele voertuigen hadden ook vuur gevat, dat gepaard met de hevige sneeuwval zorgde ervoor dat de omstandigheden om te werken moeilijk waren.

”Schokkend”

“Dit is een absoluut verschrikkelijke video en heel beangstigend. Je kan in de verte nog een hele tijd metaal tegen metaal horen crashen. Ik haat het om de Insterstate 81 te nemen, omdat het zo bergachtig is. Tijdens slecht weer is het sowieso gevaarlijk, zeker wanneer mensen er veel te snel rijden”, zo laat iemand weten. Een andere persoon merkte ook op dat de mensen veel te snel reden in die weersomstandigheden.

Foto: YouTube