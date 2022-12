Oma die handen op ‘vuile’ manier droogt, gaat viraal: “Genoeg internet voor mij vandaag!” (video)

Handen drogen… We doen het allemaal.

En je zou denken dat je zowat élke manier die er bestaat om dat te doen wel kent. Maar dan heb je onderstaand filmpje, dat als grap bedoeld is, nog niet gezien. “De meest efficiënte manier om je handen te drogen”, staat er als uitleg bij de beelden. Dat durven we toch ergens te betwijfelen. De ‘vuilste’ manier, dat zouden we nog geloven.

“Genoeg internet voor mij vandaag!”

We zien hoe een oudere dame na het wassen van haar handen richting de koelkast stapt. Daarop hangt een dame… Verder uitleggen wat er gebeurt, heeft weinig zin. Je kan best even kijken. Al is dat wel op eigen risico, want onder het virale filmpje -dat op een dag tijd al meer dan 6 miljoen keer bekeken werd- klinkt het haast in koor… “Dit is genoeg internet voor mij vandaag”, laten veel kijkers weten. Begrijpelijk…

Foto: still