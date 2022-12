Man klimt over hek, maar komt vast te hangen. Zijn collega’s? Die lachen zich een breuk! (fails)

Op de werkvloer is er niets zo fijn als leuke collega’s te hebben die meteen staan te springen om je uit de nood te helpen.

Da’s onderstaande pechvogel echter niet gegund. Zo zien we hoe hij over een hek probeert te klimmen. Dat lijkt aanvankelijk al maar moeizaam te lukken, maar het wordt er niet beter op wanneer hij met één broekspijp blijft vasthangen. Wat volgt is een wel erg gênante situatie. En zijn aanwezige collega’s? Die lachen zich eerst een meer dan stevige breuk. Uiteindelijk komen ze de man toch nog redden.

Failcompilatie

Omdat we het nooit echt fijn vinden om maar één pechvogel in de kijker te zetten, voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd goed hier op Zita. Kijk zelf maar even:

Foto: still – Bron: VKMag