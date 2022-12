“Ik krijg enkel mijn regels wanneer ik in een relatie zit. Die zijn zo pijnlijk dat ik relaties gewoon heb opgegeven” (video)

TikTokster Ilana zweert relaties af nadat ze ontdekte dat ze steeds haar regels krijgt wanneer ze in een relatie is met iemand. “Het jammere van de zaak is dat die zo pijnlijk zijn dat ik liever geen relatie heb”, zo verklaart ze.

Onder de bijnaam ‘ilanaissalty’ publiceerde de jonge vrouw recent enkele video’s waarin ze een boekje open doet over haar liefdesleven. De dame zou enkel haar maandstonden krijgen wanneer ze in een relatie zit, maar wanneer ze er dan daadwerkelijk zijn, dan zorgt dat voor hevige pijn. Ze vertelde haar dokter dat ze relaties gewoon heeft opgegeven. “Ik verander enkel nog van gedacht wanneer die ene prins op het witte paard arriveert die de pijn waard is”, zo zegt ze.

Viraal

Het clipje waarin ze haar verhaal uit de doeken doet is inmiddels bijna 300.000 keer bekeken. “Ik heb mijn gynaecoloog moeten vertellen dat ik moet stoppen met daten. In het begin kreeg mijn regels maar één keer per jaar. Op dat vlak was ik eigenlijk gezegend. Ik wist niet eens wat een kramp was. Maar met te beginnen daten, begonnen mijn regels écht. En dan ben ik de grootste baby. Ik heb zoveel geld uitgegeven aan tampons. Ik ben bijna aan het betalen om mijn relatie actief te houden. Maar genoeg is genoeg”, zo geeft Ilana mee op TikTok.

Foto: TikTok