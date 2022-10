NIPT: Spookrijder bezorgt automobilist de schrik van zijn leven! (video)

Beangstigende beelden van ergens op een snelweg…

Op onderstaande video zien we bij aanvang een relatief ‘normale’ verkeerssituatie. Er lijkt maar weinig aan de hand. Al valt wel vrij snel op dat de bestuurders die zich op het tegenovergestelde baanvak bevinden, nogal flink met hun lichten aan het knipperen zijn…

Spookrijder!

Niet veel later, wanneer er links in beeld een donkere wagen in beeld komt, wordt duidelijk waarom. Er bevindt zich namelijk een spookrijder op het linkerbaanvak. En laat dat nu net ook het baanvak zijn waarop onze pas in beeld gekomen automobilist zich bevindt! Hoe dat eindigt, zie je op onderstaande video. We kunnen wel al verklappen dat het zéér nipt was. Kijk maar…

