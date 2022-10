Dame steekt (te) groot ijsklontje in haar mond. Wat volgt? PROBLEEM! (fails)

Dat je op café soms dingen doet die misschien niet zo’n goed idee zijn, is geweten.

Dat zal ook onderstaande dame kunnen bevestigen. Samen met enkele vrienden waagt ze zich aan een bizar spelletje. Zo zien we hoe de dames in kwestie wel erg grote ijsklontjes in hun mond steken. Bij de eerste vrouw lijkt er weinig aan de hand. Maar voor onze pechvogel van dienst zorgt het toch voor de nodige stress… Dat ontdek je in het eerste filmpje.

Failcompilatie

Zoals je al weet zetten we niet graag maar één pechvogel in de kijker. Daarom voegen we een nog meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je voor ettelijke minuten weer meer dan goed voor je dosis schadenfreude. Kijk maar!

Foto: still RM Videos YouTube