Creepy klant neemt ongevraagd foto’s van serveersters. Maar daar weet deze dame wel raad mee! (video)

Een koekje van eigen deeg, zeggen we dan…

Onderstaande Hooters-serveerster, genaamd Lydia, is viraal gegaan op TikTok. Bij restaurantketen Hooters lopen de serveersters er steevast ‘sexy gekleed’ bij. Een klant vond het dan ook blijkbaar wel kunnen om ongevraagd foto’s te nemen van de aanwezige medewerksters. Dat had hij, uiteraard, beter niet gedaan. Want Lydia weet wel raad met zo’n creepy en ronduit ongepast gedrag.

“Zo, nu voelen we ons allemaal ongemakkelijk!”

“Hier komt een kerel Hooters binnen en hij begint ongevraagd foto’s te nemen van de dames… Ik zal hem eens een ongemakkelijk gevoel geven! Zo, nu voelen we ons allemaal ongemakkelijk”, aldus de dame terwijl ze de camera (mét flash aan) op de man in kwestie richt. “Zijn gezicht wordt zo rood als zijn T-shirt”, lacht een kijker zich een breuk. “Zo doe je dat”, lezen we verder tussen de vele reacties. “Prima gedaan”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om eens te kijken, denken we dan!

Foto: Instagram/TikTok