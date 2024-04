Moeder gaat door het lint in auto door 1 aprilgrap van dochter: “Tranen van het lachen!” (video)

Er werden ook dit jaar weer heel wat geestige 1 aprilgrapjes uitgehaald, maar deze is één van de betere die we tegengekomen zijn.

Eén keer per jaar mag je al eens een goede prank uithalen met je familie of vrienden. Een Amerikaanse vrouw, ene Paige, zag haar kans schoon toen ze met haar moeder in de auto zat. Ze maakte stiekem een kartonnen bord met daarop ‘Toeter naar mijn moeder voor 1 april’ en plakte het aan de achterkant van de wagen. Het resultaat? Wel, de moeder deed met haar reactie alvast een bewonderenswaardige gooi naar de hoofdrol in ‘The Exorcist’.

Hilariteit

Het filmpje werd terecht al meer dan 23 miljoen keer bekeken. Kijkers liggen stuk voor stuk in een deuk. “Haha, de beste 1 aprilgrap die ik ooit gezien heb”, “Dit lijkt South Park wel”, “Oh nee, ik zou net zo gefrustreerd zijn als zij”, “Straf dat je het zo goed volhoudt. Ik zou mijn lach niet kunnen inhouden”, “De paranoia op het einde…”, “Dit is hilarisch! Ik heb tranen van het lachen”, en “Ik was degene die naar haar toeterde aan het kruispunt. Geweldig!”, wordt er gereageerd.

Foto: TikTok