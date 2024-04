Dame waagt zich aan touwklimmen. Maar plots? HELP! (fails)

Dat ging toch even bijna mis…

Bijzondere beelden uit een fitness. Daar ging het voor onderstaande dame even goed fout tijdens het touwklimmen. Aanvankelijk zien we hoe ze bijzonder vlot tot boven geraakt. Daar aangekomen trekt ze zich nog even op.

Maar dat had ze misschien beter niet gedaan. Door haar straffe stunt raakt het touw los van de haak waaraan het vastgemaakt was. Gevolg? Geen veilige manier om weer naar beneden te geraken… Gelukkig zijn er genoeg omstaanders die er als de kippen bij zijn om de vrouw te helpen. Dat zie je in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom hebben we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie voor jou in de aanbieding. Kijk maar: