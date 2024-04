Dronken man waagt zich aan bijzondere stunt. Maar dan? HILARISCH! (fails)

Onder invloed kan er weleens sprake zijn van hoogmoed.

En da’s ook bij onderstaand tafereeltje het geval. Zo zien we een man die blijkbaar dronken is. Wat nóg opvalt, is dat hij zich op een hoge plantenbak bevindt. Zijn doel? Overstappen naar de volgende plantenbak.

Waarom? Goeie vraag… Of het gelukt is? Nee. Daar is wél duidelijkheid over. Zijn langdurige ‘ondergang’ is trouwens behoorlijk hilarisch te noemen. Kijk zelf maar even naar het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Het is uiteraard niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar: