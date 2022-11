Moeder en dochter die beiden zwanger zijn, zorgen voor verdeeldheid: “NEE, gewoon nee!” (video)

Op TikTok is er enig ophef ontstaan over een moeder en haar dochter.

De dochter, genaamd Priscilla, deelde op TikTok onderstaande video. Daarop zien we hoe ze samen met haar mama poseert voor de camera. Beiden tonen vol trots hun bolle buikje, want ze zijn alle twee zwanger. “Het is zo raar dat jij en je mama samen zwanger zijn”, staat er als tekst op de beelden.

“NEE, gewoon nee!”

Ook enkele kijkers kunnen hun ogen blijkbaar niet geloven. “NEE, gewoon nee”, roept er eentje. “Geen normen en waarden”, gaat het verder. Anderen reageren dan wél weer positief op het tafereel. “Mijn moeder en ik waren tegelijkertijd zwanger. Zij is vijf maanden geleden bevallen, over vier weken is het mijn beurt”, laat iemand weten. “Dat is helemaal niet raar. Ik vind het juist heel schattig”, besluit een laatste kijker nog. Kijk maar:

Foto: TikTok – Bron: Daily Star