Koppel kijkt toe hoe politieachtervolging eindigt in pure chaos eindigt: “Jezus! Jezus! Jezus!” (video)

Een koppel die aan het rood licht stond te wachten zag voor hun ogen een bijzonder spectaculair tafereel zich afspelen. Op het kruispunt kwam een wilde politieachtervolging tot zijn eind. Meerdere wagens werden erbij beschadigd, de politie rekende met getrokken wapens één persoon in.

De achtervolging eindigde op één van de drukste straten in Clarksville op een zondag. Will Howell en zijn vrouw Sheila waren net op weg naar huis na de kerkdienst. “Ik keek links en ik dacht dat er een parade bezig was,” zo vertelt Will. “Mijn vrouw had het sneller door dat het om een politieachtervolging ging.” Ze ontsnapten zelf nipt aan een botsing met een truck, dankzij de snelle reflexen van Will.

”Jezus!”

”Ik denk echt dat je bijna geen stukje papier tussen mezelf en de truck kon plaatsen. Ik zag nog net een klein plekje voor ons en dacht ‘ik ga ervoor’.” De achtervolging begon in Floyd County, waar een agent een zekere Lori Phillipy in de gaten kreeg. Zij stond op de arrestatielijst. Ze probeerde te ontsnappen, maar kon later dus ingerekend worden. Als bij wonder vielen er geen ernstige gewonden. “We sprongen uit de wagen om te zien of we iemand konden helpen,” aldus Will. “Mijn vrouw ging meteen naar de truck waarin ze een hysterische vrouw aantrof, waarschijnlijk in shock. Het was een mirakel dat iedereen er zonder kleerscheuren vanaf kwam. Mijn vrouw heeft zeker 13 keer de naam van Jezus geroepen, ik voelde me een gezegend man,” besluit hij.

Foto: YouTube