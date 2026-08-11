Luxejacht knalt tegen kade: “De kapitein had maar één taak” (video)

Een duur grapje…

Een ontspannen tochtje met een luxejacht kreeg plots een iets minder luxueus einde. Op beelden is te zien hoe het enorme vaartuig tegen de kade botst. Door de klap worden de opvarenden stevig naar voren geslingerd.

Eén taak

Het opvallende tafereel zorgt voor heel wat hilariteit bij kijkers. “Geweldig hoe iedereen naar voren vloog”, “Rijk genoeg om het te kopen, rijk genoeg om het te crashen”, “Daar mag je niet parkeren”, en “De kapitein had maar één taak”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram