Hond wil aandacht van zijn baasje en doet dat op hilarische wijze! (video)

En het heeft gewerkt!

Honden zijn dol op hun baasje, maar verwachten natuurlijk ook de nodige aandacht. Onderstaande viervoeter lag gezellig met zijn baasje in de zetel, maar Bentley had het gevoel dat hij een beetje genegeerd werd.

Duidelijke hint

Dus bedacht hij een plan. Hij tikte met zijn poot tegen het gezicht van zijn baasje. Eén keer, twee keer… uiteindelijk zelfs vijf keer. En jawel: de boodschap kwam aan. Zijn baasje begon hem meteen uitgebreid te aaien. Missie geslaagd! “Grappig! Wat een schattige hond!”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube