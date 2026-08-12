Alweer een hittegolf: met deze tips hou je het hoofd koel

We zijn deze zomer al aan onze derde hittegolf toe. Gelukkig zijn er enkele simpele manieren om de hitte iets draaglijker te maken.

Drinken, drinken, drinken

Het belangrijkste tijdens warme dagen: voldoende water drinken. Door te zweten verlies je extra vocht, dus zorg ervoor dat je regelmatig bijtankt. Wacht daarbij niet tot je enorme dorst krijgt.

Vermijd de middagzon

Probeer tijdens de warmste uren van de dag zo veel mogelijk de schaduw of koelte op te zoeken. Moet je toch naar buiten? Smeer je goed in, zoek regelmatig de schaduw op en vermijd zware inspanningen.

Doe het rustig aan

Een hittegolf is niet het ideale moment om persoonlijke sportrecords te verbreken. Doe het wat rustiger aan en plan zware activiteiten indien mogelijk ’s ochtends of later op de avond, wanneer het koeler is.

Luchtige kleding

Ook je kleding maakt een verschil. Kies voor losse en luchtige kleding van bijvoorbeeld katoen of linnen. En vergeet vooral niet voldoende te eten. Geen trek in een zware maaltijd? Een frisse salade, fruit of een andere lichte maaltijd kan wonderen doen.

Kortom: voldoende drinken, uit de felle zon blijven en vooral niet te veel willen doen. Die tropische temperaturen gaan vanzelf weer voorbij.

Foto: Shutterstock