Toeristen zien hoe ijsberg afbreekt en enorme golf veroorzaakt (video)

Op het juiste moment op de juiste plek, heet zoiets.

Op beelden is te zien hoe toeristen in Groenland vanuit een bootje toekijken hoe een gigantisch stuk van een ijsberg plots afbreekt. De kracht is zo groot dat er een enorme golf ontstaat.

Wegvaren

De kapitein van het bootje besluit toch maar wat verder weg te varen terwijl de golf op hen afkomt. “Het ziet er zo mooi uit, maar tegelijkertijd ook beangstigend”, “Ik zou véél meer stress hebben”, en “Wat een prachtig moment”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube