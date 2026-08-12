Opvallende nummerplaat van Tesla zorgt voor hilariteit: “De mama zal dat wel betaald hebben” (foto)

Een Tesla trekt heel wat aandacht door zijn gepersonaliseerde nummerplaat. “Herkenbaar, haha!”, wordt er gereageerd.

Je verveelt je minder en minder op onze Belgische wegen. Gepersonaliseerde nummerplaten schieten tegenwoordig immers als paddenstoelen uit de grond, ook al kost een zelfgekozen exemplaar maar liefst 1.000 euro. Onlangs spotte iemand een Tesla Model Y (Juniper) met zo’n origineel opschrift. Op de elektrische wagen valt ‘TAXIMAMA’ te lezen, een geestige verwijzing naar de eigenares die haar kinderen voortdurend van A naar B moet brengen.

Hotel Mama

De foto verscheen in een Facebookgroep voor liefhebbers van grappige en opvallende nummerplaten en werd massaal bekeken. “Een uur geleden de papaversie tegengekomen”, beweert iemand. “Hier is dat Hotel Mama”, knipoogt een andere volger. “En de mama zal dat ook wel betaald hebben. Wie wil daar nu 1.000 euro aan geven?”, “Geweldig!”, en “Herkenbaar, haha!”, lezen we verder in de reacties.

Foto: Facebook