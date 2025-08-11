Vrouw heeft puzzel van 750 stukjes bijna af, maar dan gooit hond roet in het eten (video)

Dat wordt dubbel werk!

Honden: zalige dieren, maar soms ook een tikkeltje onhandig. Zeker als je al een tijdje ijverig bezig bent aan een puzzel van maar liefst 750 stukjes en je viervoeter plots zin krijgt om te springen. Precies dat gebeurde in onderstaande video.

Hilariteit

De beelden gingen al snel rond en zorgen voor heel wat hilariteit. “Ocharme, hij was nog zo enthousiast”, “Mijn kat deed dit ooit, ik was ZO verdrietig!”, “Goed zo, makker! Hahaha”, en Hij wou gewoon een beetje aandacht”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram