Kat speelt met zak, maar dan komt ze vast te zitten. Gevolg? PANIEK! (video)

Gezellig zo’n kat in huis, tot ze de schrik van haar leven krijgt door een onschuldige zak…

‘Een kat in een zak kopen’ voorspelt weinig goeds. Uit onderstaande videobeelden blijkt eveneens dat een kat en een zak geen al te goede combinatie is. De viervoeter van dienst woont bij haar baasje in Alhambra, een plaats in de Amerikaanse staat Californië.

Wervelwind

Wanneer ze een boodschappenzak nieuwsgierig inspecteert, komt ze eraan vast te zitten. Dat zorgt voor behoorlijk wat paniek, wat dan weer een wervelwind doorheen de living veroorzaakt…

Foto: YouTube