Man stapt rustig de lift in. Maar plots? LEVENSGEVAARLIJK! (video)

De trap nemen, is altijd een gezonde keuze.

Maar om nu te zeggen dat de lift gebruiken levensgevaarlijk is? Dat wisten we nog niet. Tot we onderstaande video even bekeken. De beelden komen vermoedelijk uit Krasnodar, een stad in Rusland. We zien hoe één man de lift verlaat en een andere man gelijktijdig de lift wil betreden.

Geen zin om te wachten!

Alles lijkt vlot te verlopen, tot onze geluksvogel van dienst in de lift wil gaan. De lift lijkt namelijk ‘weinig geduld’ te hebben en besluit vroegtijdig in werking te treden. Dat heeft onze vriend maar nét op tijd door, als we de beelden zo even bekijken. Dit had véél slechter kunnen aflopen. Kijk zelf maar even…

Foto: still VKMag