BIZARRE BADMODE: Dit model draagt enkel wat tape op het strand (video)

Over smaak valt niet te twisten…

Dat men in de modewereld weleens durft uit te pakken met opvallende creaties, weten we al langer. Dat ze daar ook niet vies zijn van het gebruik van tape, hadden we ook al begrepen. Maar wat onderstaand model ‘draagt’, daar moet je toch het nodige lef voor hebben.

Tape als bikini

Op onderstaande video zien we hoe een model enkel een paar strategisch geplaatste stukjes tape ‘draagt’. Of dat allemaal wel zo praktisch is en of alles ook goed blijft zitten tijdens het zwemmen, daar hebben we alleen maar het raden naar. Hoog tijd om een kijkje te nemen, maar weet wel dat de beelden niet zo geschikt zijn om te bekijken op de werkvloer. We geven het maar even mee…

Foto: still VKMag