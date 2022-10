Sportieve dame in fitness zorgt voor verwarring: “Ik dacht even dat ze geen broek droeg!” (video)

Verwarring troef op TikTok!

Op een paar dagen tijd wist onderstaand filmpje zo’n 16.7 miljoen views te halen. Da’s niet slecht! Wat we te zien krijgen? Een sportieve dame die in de fitness even haar ding doet. Op zich niets bijzonders aan, zou je denken. Tot je naar haar benen kijkt.

“Ik dacht even dat ze geen broek droeg!”

Haar vleeskleurige legging zorgt er namelijk voor dat menig kijker zich even visueel ‘mispakt’ aan het totaalplaatje. “Ik dacht even dat ze geen broek droeg”, klinkt het. “Het heeft me zo lang geduurd voor ik zag dat ze wél een broek aanhad”, gaat het verder. “Ik ben nog steeds in de war”, besluit een laatste TikTok-gebruiker nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!

Foto: TikTok @_toupoouu1 – Bron: New York Post