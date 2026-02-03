Moeder haalt jarige dochter op aan schoolpoort en doet DIT: “Ik zou huilen!” (video)

Beelden van een moeder die haar jarige dochter ophaalt aan de schoolpoort gaan viraal.

Op TikTok wordt onderstaande video stevig bekeken. “Wanneer je je dochter ophaalt op haar verjaardag 🙈🎉”, staat er bij de beelden.

We zien inderdaad dochterlief in beeld wandelen. Schoorvoetend en duidelijk aardig gegeneerd. Waarom? Wel, haar moeder filmt het hele tafereel vanuit haar wagen. Klein detail: op de achtergrond horen we duidelijk een verjaardagsliedje spelen.

“Ik zou huilen!”

De reacties op de video, die al meer dan 430.000 keer bekeken werd, liegen er niet om. “Ik zou huilen”, klinkt het. “HAHAHAHA”, gaat het verder. “Dat raam direct naar boven 😭😭”, besluit een laatste TikTok-gebruiker nog. Kijk maar: