Zangeres Olivia Rodrigo pakt uit met doorzichtige outfit: “Mooi, zoals altijd!” (foto’s)

Olivia Rodrigo weet weer te scoren bij haar fans.

De meer dan 39,1 miljoen Instagram-volgers van de beroemde zangeres krijgen sporadisch wat nieuws voorgeschoteld. En altijd vallen haar posts in de smaak. Dat is ook nu niet anders.

In onderstaand fotoalbum zien we Olivia poseren in een doorzichtige outfit. Buiten het feit dat het ‘weekend’ is en dat ze haar ‘outfit van de dag’ toont, voegt ze zelf weinig toe aan de post. Maar haar fans doen dat wel!

“Mooi, zoals altijd!”

De lovende reacties stromen vlot binnen. “Mooi, zoals altijd”, klinkt het. “Je bent perfect”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger. Kijk maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.