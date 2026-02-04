Jamie-Lee Six geniet in bikini: “Prachtige foto’s!”

Bij een leuke tijd horen dito prentjes.

Dat vindt ook Jamie-Lee Six, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Met maar liefst 280.000 volgers doet ze het bijzonder goed op het sociale netwerk. Het valt dan ook zeker te begrijpen dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat is ook nu niet anders. In onderstaand fotoalbum passeert Jamie-Lee meermaals in bikini de revue. Op de achtergrond? Een prachtig, besneeuwd berglandschap. “Favo place met men favo organisatie”, schrijft ze bij de prentjes.

“Prachtige foto’s!”

De beelden uit skioord Val Thorens vallen duidelijk in de smaak. “Prachtige foto’s”, klinkt het. “💖💖💖”, gaat het verder. “Ja hallo”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.