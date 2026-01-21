WOOPS: Man wil even uitpakken, maar dat gaat FOUT (fails)

Jawel! Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Kijk, dat je op het internet graag even wil tonen wat je kan, valt volledig te begrijpen. Dan is het wel zo leuk dat wat je wil doen ook daadwerkelijk lukt. En dat is nu nét waar het schoentje wringt in het eerste van onderstaande filmpjes. Zo zien we een kerel iets proberen, maar het mislukt grandioos.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…