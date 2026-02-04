HomeNieuwsEntertainmentEllen Callebout oogst lof met deze nieuwe foto's: "Wauw!"
Entertainment

Ellen Callebout oogst lof met deze nieuwe foto’s: “Wauw!”

Op Instagram pakt Ellen Callebout uit met een reeks nieuwe foto’s!

En dat doet de bekende dame wel vaker, aangezien ze ondertussen maar liefst 396.000 volgers heeft op het populaire sociale netwerk. Deze keer krijgen haar fans een lading familieprentjes voorgeschoteld.

Op het eerste plaatje zien we Ellen poseren met Marie. “Family Time ❤️”, voegt ze nog toe aan haar post. Fans zijn er snel bij om te laten weten wat ze van al dat leuks vinden, zo blijkt nu.

“Wauw!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Wauw”, klinkt het. “🥰❤️”, gaat het verder. “Prachtige foto’s van een geweldige familie ❤️❤️”, besluit een laatste volger. Ontdek het zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.

Foto: Instagram

