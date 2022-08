Man heeft nét de carrosserie van de wagen laten herstellen. Nog voor hij van de parking geraakt? WEER PRIJS! (video)

Momenteel gaat een wel erg bizar tafereeltje uit Colchester (Engeland) viraal.

’t Gaat om beelden die werden genomen door een bewakingscamera aan de parking van een carrosseriebedrijf. “Een man kwam naar ons bedrijf nadat hij met de auto van zijn vrouw achterwaarts tegen een paal was gereden. Tijdens de reparatie vroeg de klant of we een paar luide parkeersensoren konden monteren”, lezen we in de beschrijving bij het filmpje. “Dit is wat er gebeurde toen hij de auto ophaalde met de nieuwe parkeersensoren…”, gaat het verder.

Opnieuw prijs!

Wel… Onderstaande beelden tonen meteen dat het, ondanks de nieuwe sensoren, de man nog steeds niet lukt om schadeloos rond te rijden. Verder dan de parking van het carrosseriebedrijf lijkt hij, zonder brokken te maken, namelijk niet te geraken. Een stem op de achtergrond geeft nog wat aangename commentaar. Kijk en luister maar!

Foto: still ViralHog