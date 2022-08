TikTokster deelt absolute afknapper bij mannen: “Het doet mijn maag zelfs keren” (video)

Kat Penkin steekt het niet onder stoelen of banken. Zij deelde recent haar absolute nummer één afknapper bij mannen en het heeft allemaal te maken met wat hij zegt na een intense vrijpartij.

De TikTokster weet te scoren met een video waarin ze onthult wat voor haar een no-go is tussen de lakens. Ze begint haar filmpje met de situatie waarin ze haar man beschrijft: “Deze kerel is zo perfect dat hij mij NOOIT zou afknappen”. Om dan enkele seconden later toch met enige weerzin toe te geven dat hij “dank je” zegt na de seks. “Dat doet mijn maag keren”, aldus Penkin.

Commentaar

Voor sommige TikTok-volgers klinkt het verhaal van Kat Penkin bekend in de oren. Voor anderen is het de eerste keer dat ze hiervan hoorden. “Doen mannen dit écht?”, zo vraagt iemand zich af. Een andere persoon grapt: “Binnenkort moeten we ze nog een high five geven!”. Hoe het ook zij, voor Kat Penkin is het duidelijk: na de seks hoeft ze geen bedankje.

Foto: TikTok