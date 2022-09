Dame draagt zwemvest ‘als een luier’ en springt het water in. Waarom? GENIAAL! (video)

Hopelijk blijft het nog eventjes lekker warm weer…

Want met een beetje geluk kan je je dan nog aan een heerlijk plonsje wagen in een naburig meer. Da’s ook wat onderstaande dame in Canada aan het uitspoken is. Samen met enkele vrienden geniet ze van het water én van een drankje. Doorgaans is iets drinken niet zo handig tijdens het zwemmen. Maar daar heeft de jongedame duidelijk iets op gevonden.

“Doen we al lang zo!”

“Wat je wil doen, is de zwemvest dragen alsof het een luier is”, steekt ze van wal. “Mijn vrienden en ik doen dit al zo lang als ik me kan herinneren. Ik leerde deze manier op een zomerkamp toen ik nog een kind was. Zo kan je blijven drijven én zijn je handen vrij (om iets te drinken, red.)”, lezen we nog als uitleg in de beschrijving. Wij hebben vooral nog maar één vraag… Waarom wisten wij dit niet eerder?!

Foto: still ViralHog