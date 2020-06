Donderdagavond zagen we in ‘De Columbus’ hoe Maaike Cafmeyer opstapte op de bus van Wim Lybaert.

Het werd wederom een prachtige reis van Kroatië richting Israël. Zo ver zijn ze natuurlijk niet geraakt, maar daar draait het ook niet om. De reis op zich is dan ook belangrijker dan de beoogde bestemming.

Onderweg werd er uitvoerig genoten van de prachtige omgevingen, gelachen, maar ook openhartig gepraat. Zo vertelde Maaike over hoe ze ooit ‘s nachts door een man van haar fiets gesleurd werd.

Tot op de dag van vandaag achtervolgt dat moment haar. “Dat zijn dingen die je nooit meer vergeet”, klinkt het. “Ik verlamde helemaal van de angst. Ik was niet daadkrachtig en ik greep niet naar zijn ballen. En ik heb ook niet op hem geklopt. Helemaal niet…”, aldus Maaike.

Geluk gehad

“Ik heb zoveel geluk gehad dat er op dat moment een auto uit de tegenovergestelde richting aankwam die heel traag begon te rijden en zijn fares aanstak”, gaat ze verder. “Op dat moment heb ik op een manier mijn fiets kunnen oprapen, ben ik er weer op gesukkeld en ben ik als een zot beginnen te rijden”, laat Maaike verder nog weten.

Foto: still – De volledige aflevering van ‘De Columbus’ met Maaike Cafmeyer kan je HIER (her)bekijken.