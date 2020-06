In deze coronatijden kan het handig zijn om op elk moment je temperatuur te meten. Met de Honor Play 4 Pro hoef je daarvoor nooit meer een aparte thermometer op zak te hebben.

Huawei heeft in China de gloednieuwe smartphone Honor Play 4 Pro aangekondigd die een ingebouwde thermometer heeft. Via een infraroodsensor kan het toestel de temperatuur van mens of zelfs dier tot op een tiende accuraat meten. De thermometer kan temperaturen vastleggen tussen -20 en 100 graden Celsius.

5G

Daarnaast beschikt de Honor Play 4 Pro over een Kirin 990 processor en 8 gigabyte werkgeheugen. Achteraan vind je twee cameralenzen, waaronder eentje met een optische zoom. Het toestel ondersteunt tevens 5G-netwerken.

De Honor Play 4 Pro wordt voorlopig enkel in China verkocht voor ongeveer 400 euro. Of hij ook in ons land te verkrijgen zal zijn, is nog niet duidelijk.

Het bericht Met deze smartphone kan je je koorts meten (video) verscheen eerst op Metro.