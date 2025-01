Lenig duo wil imponeren met straffe move. Maar dan? AUCH! (fails)

De dame in kwestie had duidelijk niét de tijd van haar leven…

Tijdens de feestdagen spraken we met z’n allen weer massaal af met vrienden en familie. Zo ook vermoedelijk onderstaand duo. Hét geschikte moment om even te tonen wat ze zoal kunnen. De man en vrouw wagen zich aan de lift uit ‘Dirty Dancing’. Mét muziek. Alles lijkt aanvankelijk prima te verlopen, maar op het einde gaat het toch stevig mis. Hopelijk zonder veel ergs… Dat zie je in het eerste filmpje.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!