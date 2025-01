Jarige dame blaast kaarsjes uit, maar dat gaat stevig fout! (video)

Driewerf hoera! Er is er eentje jarig!

En daar hoort natuurlijk een verjaardagstaart mét kaarsjes bij. Zo ook op onderstaand tafereel. We zien de hoofdrolspeelster van dienst met een brede glimlach klaarstaan om haar kaarsjes uit te blazen. Maar één ding ziet ze helaas over het hoofd: haar lange lokken komen namelijk in contact met de vlammen. En dan gaat het al snel stevig fout.

“Die serveerster was er snel bij!”

Aan reacties op de beelden geen gebrek. Vooral de alertheid van de serveerster valt velen op. “Die serveerster was er snel bij”, klinkt het. “Ze kan maar beter een goeie fooi gegeven hebben”, gaat het verder. “Wat heb je gekregen voor je verjaardag? – Een nieuw kapsel”, besluit een laatste kijker nog. Tijd dus om zelf even te kijken naar wat er juist gebeurde.