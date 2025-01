Koppel maakt foto voor waterval, maar dan loopt het pijnlijk fout… (video)

Iets met water en vallen…

Het perfecte vakantiekiekje bekomen vergt vaak wat moeite. In onderstaand geval deed het zelfs behoorlijk pijn. We zien een koppel poseren voor de El Tigre-watervallen in Costa Rica. Wanneer de man terug naar de kant wil gaan, glijdt hij uit en valt hij op een rots. Zo te zien lijkt de schade gelukkig beperkt tot enkele blauwe plekken.

Crocs

Het filmpje werd duizenden keren bekeken. “Hij mag van geluk spreken dat hij niet recht op zijn rug is gevallen”, “Dat wordt een stevige blauwe plek”, en “Hilarisch!”, klinkt het in de reacties. “Dat komt ervan als je Crocs draagt”, lacht een laatste kijker.

Foto: Instagram