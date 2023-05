KLETSNAT: Dame gaat met alle aandacht lopen tijdens huwelijksfeest (fails)

Tijdens een trouwfeest staan twee mensen centraal!

Of da’s toch doorgaans de bedoeling. Normaal gaan de personen die in het huwelijksbootje stappen met alle aandacht lopen. Maar daar dacht onderstaande dame, ongetwijfeld zonder het zo te bedoelen, toch anders over. Terwijl de bruid en bruidegom naar buiten wandelen, besluit onze pechvogel van dienst om in een beek te sukkelen. Alles werd prima op camera vastgelegd. Een dag om nooit te vergeten dus!

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we onder het eerste filmpje nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier op Zita! Veel kijkplezier…