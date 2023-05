Nieuwslezeres beseft niet dat camera nog draait en doet dan DIT: «Ongemakkelijk, maar niet haar schuld!» (video)

BBC-nieuwslezeres Lukwesa Burak heeft vanmorgen een klein blundertje begaan. Ze dacht dat de camera haar niet meer filmde, maar dat was wél het geval…

Lukwesa Burak presenteerde donderdagmorgen het BBC-nieuws. Toen het laatste bulletin uitgezonden werd, strekte ze zich ostentatief uit in de veronderstelling dat de kijkers de reportage te zien kregen. Niet dus. Door een technisch mankement schakelde het beeld na één seconde terug over naar de studio. Toen het 49-jarige nieuwsanker dat besefte, keek ze ongemakkelijk weg van de camera, met het schaamrood op de wangen.

Herkenbaar

Zoiets kan iedereen uiteraard overkomen en dat vinden ook de verraste kijkers. «Wanneer je denkt dat je videogesprek afgelopen is, maar het is niet zo…», «We hebben het allemaal weleens meegemaakt», «Zo herkenbaar», «Ongemakkelijk moment, maar het is niet haar schuld. Ze ging er heel professioneel mee om», en «Dat ben ik, elke avond», wordt er gereageerd op Twitter.

BBC newsreader Lukwesa Burak was the unfortunate victim of an unexpected camera cut this morning. pic.twitter.com/p8za0Ws6lZ — Metro (@MetroUK) May 4, 2023





