Kerel gaat viraal met TikTok-video van zijn VERSCHRIKKELIJKE vliegtuigreis

Niets zo ontspannend als een heerlijke vliegtuigtrip. Filmpje op, hoofdtelefoon aan, beetje drinken, wat snacks, beentjes languit. Of zo zou een vlucht er in een ideale wereld uitzien, want meer dan eens heb je een gebrek aan beenruimte, zijn de snacks superduur en snurkt je buur als een varken.

En dat is nog niet alles, want als je écht alle pech van de wereld hebt, dan kom je in een situatie terecht zoals die van Henry Beasley. De man ging recent viraal met een TikTok-video waarin hij een glimps laat zien zijn 29 uur lange vlucht. De kerel was naar eigen zeggen doodmoe na de reis, niet in het minst door de baby die de longinhoud van een volwassen man bleek te hebben. Urenlang huilde het kindje, tot grote wanhoop van Beasley.

Berlijn

Naar eigen zeggen was Beasley op weg van Nieuw-Zeeland naar Berlijn voor een optreden van zijn band ‘Balu Brigada’. Om toch een beetje te kunnen lachen met de situatie legde hij het geschreeuw en gekrijs van het kindje op de achtergrond vast en deelde het met de rest van de wereld op TikTok. Met een (vermoeide) knipoog ‘recenseert’ hij de toonhoogte en lengte van het geschreeuw. De video werd miljoenen keren bekeken.

Foto: TikTok