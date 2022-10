Jager staat oog in oog met poema en wordt zélf (bijna) de prooi: “Gelukkig had ik mijn pistool bij!” (video)

Bloedstollende beelden uit Idaho, Verenigde Staten.

Daar kwam jager Jared Erickson oog in oog te staan met een wilde poema. “Niet wat ik verwachtte tijdens de elandjacht”, plaatst Jared naast onderstaande video op Instagram. We zien hoe een wilde poema de man lijkt te volgen. Daarop besluit de jager om zijn gsm én pistool boven te halen. Dat was zeker geen foute keuze, zo blijkt nu…

“Gelukkig had ik mijn pistool bij!”

Het duurt niet lang of het dier lijkt de man voor een eerste keer te willen aanvallen. Daarop lost Jared een eerste (missend) schot. De poema lijkt nog niet helemaal onder de indruk… Een tweede schot, dat ook het dier mist, brengt de poema gelukkig wel op andere ideeën. “Gelukkig had ik mijn pistool bij”, voegt Jared nog als uitleg toe. “Dat was mijn eerste confrontatie met een roofdier… De bergleeuw (ander woord voor poema, red.) stalkte me ongeveer 30 tot 45 seconden voordat ik mijn telefoon tevoorschijn haalde”, laat de man weten in een interview aan website ‘Field & Stream’. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!