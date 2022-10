Dochter in tranen nadat niemand opdaagt voor verjaardagsfeestje van mama. Maar dan maakt DEZE celebrity hun dag! (video)

Verjaardagen zijn vaak hét moment om samen te zijn met familie en vrienden. Bergen kadootjes, veel gelach, misschien zelfs wel een traantje van geluk. Maar voor de mama van Addie Raej waren het vooral tranen van verdriet en teleurstelling…

Haar moeder had een veertigtal vrienden uitgenodigd voor haar verjaardag, maar niemand was komen opdagen. Ze deelde haar verhaal en verdriet op TikTok en al gauw blies het filmpje op. Miljoenen mensen lieten hun medeleven blijken. “Het is 17u en niemand is komen opdagen. Het feestje begon om 16u, ik moet ervan wenen”, zo laat ze weten. “Mijn mama maakte eten en heeft heel het huis schoongemaakt en versierd…”

Verjaardagswensen

Het kwam binnen bij miljoenen mensen en velen onder hen lieten dan ook verjaardagswensen na onder de video. Niet in het minst zelfs een Hollywood-acteur. Eén van de hoofdrolspelers uit de immens populaire Netflix-serie ‘Stranger Things’ – Noah Schnapp – liet ontvallen: “Ik zou er bij zijn moest ik kunnen! Gelukkige verjaardag!” Schnapp, die Will speelt in de reeks, is wel vaker actief op TikTok, maar maakte meteen de dag goed van Addie en haar mama. Addie deelde nadien nog een filmpje waarin ze met haar zussen zingt voor moederlief.

@addieraej she made food and cleaned the whole house too. ♬ sunet original – MAYA

Foto: TikTok