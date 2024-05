Kat heeft straffe move in huis om deur te openen: “Slimmer dan sommige mensen!” (video)

Op beelden is te zien hoe een kat erin slaagt om een deur te openen op een wel heel gewiekste manier.

Het tafereel speelde zich onlangs af in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De kat in kwestie, Zelda, wilde dolgraag de deur uit, maar die was dicht. Ze besloot om haar beste acrobatietalent boven te halen en sprong vanop een kastje op de deurklink. Missie geslaagd!

Verbazing

Het filmpje werd inmiddels al duizenden keren bekeken. “Onvoorstelbaar”, reageert een kijker. “Katten zijn zo schattig!”, antwoordt nog iemand. “Wel, ze is slimmer dan sommige mensen die ik ken”, knipoogt een laatste persoon.

Foto: YouTube