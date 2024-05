Dame wil ‘verdwaald’ vogeltje weer buiten zetten. Maar dan? HILARISCH! (fails)

En plots zit er een vogeltje in het gebouw! Dat is toch altijd eventjes lichte paniek, want zo’n beestje durft weleens behoorlijk paniekerig tekeergaan.

Dat zien we ook in onderstaand tafereel. Een dame probeert het vogeltje te vangen, maar dat verloopt duidelijk niet helemaal volgens plan. Na behoorlijk wat chaos belandt het diertje uiteindelijk op de rug van de dame! En zo zet uiteindelijk de vogel de dame buiten… Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één (in dit geval letterlijk) pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar!