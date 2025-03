KARMA: Man springt op nietsvermoedende koe. Dat was een DOM plan! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Deze keer iemand die écht iets uitspookt wat niet hoort. Zo zien we hoe een man langs achteren een koe, die aan het rusten is, besluipt. Zijn doel? Op de rug van het dier springen! Dat dat geen goed idee was, wordt niet veel later pijnlijk duidelijk. In geen tijd vliegt de man in de lucht, tegen én over een omheining. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het zelfs nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…