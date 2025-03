WOOPS: Stout aapje steelt eten van man: “Dit ga je niet geloven!” (video)

Wie al eens in Thailand is geweest, weet dat er ginds ook in het openbaar soms aapjes rondlopen.

Dat die diertjes vaak niet bepaald schuchter zijn, is ook geweten. Toch had onderstaande kerel de zaak even fout ingeschat toen hij rustig een hapje dacht te eten.

“Waar zou mijn bakje rijst zijn?”

In het filmpje horen we onze cameraman en pechvogel van dienst aan het woord. “Dit ga je niet geloven. Zij zitten lekker te eten, maar waar zou mijn bakje rijst zijn?”, opent hij de video.

“Deze aap heeft mijn bakje gepakt, het deksel opengemaakt en zit nu gewoon te eten”, gaat hij verder terwijl we een aapje ergens hoog in een boom rustig zien smullen. Da’s eentje om te onthouden voor de volgende keer… Kijk maar: